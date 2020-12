Política Resultado nas zonas repete primeiro turno das eleições

Assim como no primeiro turno, na segunda etapa das eleições o prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) saiu vitorioso em oito das nove zonas eleitorais de Goiânia. Ele perdeu na mesma região em que saiu derrotado no dia 15 de novembro - a zona 135, região que faz divisa com Senador Canedo, de onde o adversário, o senador Vanderlan Cardoso (PSD), foi prefeito por dois mandat...