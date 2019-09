Política Restrição no WhatsApp não impede desinformação política Limitar número de reenvios por usuário diminui velocidade de compartilhamento, mas não resolve problema de conteúdo falso no aplicativo

Desde o início do ano, o WhatsApp restringiu o limite de encaminhamentos no aplicativo, em uma tentativa de frear a disseminação de conteúdo enganoso na plataforma. Os usuários só podem reenviar mensagens para cinco destinatários de cada vez. No entanto, uma nova pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que, embora a medida possa diminuir signif...