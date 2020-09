Política Republicanos pode apoiar Maguito em Goiânia A mudança foi pauta de reunião do diretório metropolitano do partido na noite de ontem (10), com participação dos pré-candidatos a vereador

O Republicanos do deputado federal João Campos, que anunciou aliança com Wilder Morais, avalia retirar apoio ao pré-candidado do PSC e entrar na coligação de Maguito Vilela (MDB) na disputa pela Prefeitura de Goiânia. A mudança foi pauta de reunião do diretório metropolitano do partido na noite de ontem (10), com participação dos pré-candidatos a vereador. A troca ...