Política Republicanos negocia comando da Seds, seguindo aliança nacional

Diante da perspectiva de que o Republicanos comandará o Ministério da Cidadania, em acerto com o presidente Jair Bolsonaro, integrantes do partido em Goiás estão de olho na indicação para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds). Com o PP fora do jogo - após a briga do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o presidente da legenda, Alexandre Baldy - e o fortalecimento d...