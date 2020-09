Política Republicanos atacam Wilder, ao indicar vice de Maguito Presidente metropolitano da sigla acusa falta de comunicação; candidato do PSC vê ‘discriminação’

Presidente metropolitano do Republicanos, o deputado estadual Jeferson Rodrigues diz que a retirada de apoio do partido a Wilder Morais (PSC) para aliança com Maguito Vilela (MDB), que vão disputar a prefeitura de Goiânia, se deu por falta de comunicação da equipe do primeiro no que diz respeito à escolha da vice. “Ficar sabendo no dia foi ruim. Gerou desconforto no ...