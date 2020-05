Política Reprovação ao governo Bolsonaro sobe de 42% para 49% após saída de Moro Avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro registrou o maior índice desde o início do governo, pelo levantamento da XP

A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu de 42% para 49% depois do pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de acordo com a pesquisa XP Ipespe. Por outro lado, a avaliação positiva variou de 31% para 27%. As duas marcas são o maior e o menor valor da série, iniciada em janeiro de 2019, segundo a XP Ipespe. Para esse l...