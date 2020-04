“Só respondo pelos meus atos. Me viu indo a algum local? Não estou aqui na posição de juiz, mas de um governante que tem de dar bom exemplo em relação ao meu decreto.” A fala é do governador Ronaldo Caiado (DEM) no início da tarde deste sábado (11), após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sair às ruas para caminhar com moradores de Águas Lindas de Goiás, sem máscara, e gerando aglomeração.

Caiado foi a Águas Lindas para acompanhar vistoria do Hospital de Campanha que está sendo construído na cidade do Entorno do Distrito Federal. Bolsonaro chegou a Águas Lindas acompanhado dos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, além do líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), todos usando máscara.

Porém, logo após reunião com Caiado e outras pessoas, deixou o local para caminhar com um grande número de moradores locais que acompanhavam o evento. Questionado sobre isso pela imprensa, Caiado afirmou que “a situação do presidente cabe a ele.” “A mim, como governador e médico, cabem as medidas que tomei.”

Logo na chegada do presidente, Caiado já tinha, inclusive, recomendado a Bolsonaro passar álcool gel antes de abraçá-lo. Segundo fontes confirmaram ao POPULAR, o presidente “correu” para abraçar Caiado assim que chegou ao local em que o hospital é construído.

Mandetta também evitou comentar o rompimento de protocolo de Bolsonaro. “Posso, no máximo, recomendar. Não posso fazer as coisas. Não sou juiz. Acredito no isolamento e tenho que fazer o que acredito”, relatou à imprensa.

Expectativa

A vistoria de hoje gerou grande expectativa por ter sido a primeira vez que o presidente se encontrou com Caiado desde o rompimento político entre os dois, no fim de março, além de ser o primeiro evento público do qual participam tanto Bolsonaro quanto Mandetta, que está no centro da crise política do governo federal, dadas as críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento tomadas pelos Estados, apoiadas por Mandetta.

O presidente não tem escondido críticas a esse tipo de medida e, como hoje, tem rompido o isolamento e incentivado pessoas a fazerem o mesmo, ao caminhar pelas ruas, gerando aglomeração. Fez isso, por exemplo, na sexta-feira (10), ao andar pelas ruas de Brasília.