Política Repercussão de trocas na Defesa é ruim porque gera insegurança, diz Marco Aurélio Mello Para o ministro, querer usar as Forças Armadas para fins "governamental" é uma falta de respeito com a Constituição

O ministro Marco Aurélio, 74, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), classifica como "ruim" a mudança realizada pelo presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas, mas não vê risco à democracia. Para o magistrado, as substituições, no entanto, geram insegurança. "Principalmente considerando o leigo, gera insegurança jurídi...