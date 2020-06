Política Repasses para o enfrentamento da pandemia incrementam arrecadação

Nos primeiros quatro meses do ano, o município de Goiânia arrecadou R$ 1.988.860.053,81 e gastou R$ 1.685.244.281,70, considerando despesas liquidadas. Na comparação com o mesmo período de 2019, houve acréscimo de R$ 235,950 milhões na arrecadação. O crescimento real, descontada a inflação, é de 10,8%. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o salto foi pr...