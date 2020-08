Política Repasse considera situação do município

Além de aumentar a participação da União e alterar o porcentual mínimo para pagamento de professores, a emenda promulgada pelo Congresso, que torna fixo o Fundeb, também altera a forma com que a verba será distribuída.Atualmente, o dinheiro é repassado para os fundos estaduais para, só então, ser distribuído para as prefeituras. No Congresso se discutiu que esse mod...