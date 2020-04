Política Repúdio à saída de Sérgio Moro chega a 70% nas redes e supera o visto no caso Mandetta Estudo feito pela diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DAPP), mostrou que o apoio ao ex-ministro da Justiça nas redes foi ainda maior do que o demonstrado em relação ao ex-ministro da Saúde

Análise da diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DAPP) aponta que a saída do ex-juiz federal Sérgio Moro do governo na última sexta-feira (24) causou repúdio de 70% dos perfis engajados no debate das redes. O levantamento coletou dados no Twitter entre as 11h e as 13h30, logo após o início do pronunciamento do ex-ministro da Justiça. ...