Política Renda Cidadã terá em 60 dias levantamento de benefícios Estado apura quantas pessoas ainda dependem do programa para tentar sua inclusão no Bolsa Família, do governo federal

A titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Lúcia Vânia Abrão, prevê que em 60 dias a pasta possa concluir levantamento com o quantitativo de pessoas em Goiás que ainda demandem auxílio financeiro, a exemplo do que era oferecido pelo Renda Cidadã, que desde julho de 2018 deixou de realizar repasses. O destino do programa também está em estudo....