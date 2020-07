Política Renato Feder: Agradeço, mas declino do convite para o Ministério da Educação Ele é o segundo cotado da pasta que cai sem nunca ter sido ministro efetivamente

O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, avisou neste domingo que não vai ser ministro da Educação após convite do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o Estadão revelou, o chefe do Planalto foi pressionado pela ala ideológica do governo e por militares para não colocar Feder no comando do MEC. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, ...