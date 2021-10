Política Renan se isola em CPI, e senadores avaliam até emendas caso relatório não seja alterado Renan Calheiros (MDB-AL) acabou isolado e foi acusado de vazar trechos do documento às vésperas da apresentação do texto final

Às vésperas de apresentar formalmente o parecer final da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) acabou isolado por colegas e foi acusado de vazar trechos do documento.Uma ala de senadores agora atua para convencê-lo a retirar partes alvo de divergência do texto. Caso o relator não ceda, congressistas avaliam apresentar emendas.O incômodo com Renan foi geral no chama...