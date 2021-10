Com informações do G1

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, disse nesta terça-feira (26) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um ‘serial killer’. A afirmação foi feita pelo emedebista antes de entrar na votação do relatório final dos trabalhos da comissão, e completou: “tem compulsão de morte”.

Renan citou ainda que a declaração de Bolsonaro durante uma live em que associa a vacina contra Covid-19 ao desenvolvimento de Aids. “Ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública. Ele não muda, ele não aprende”.

A live do presidente foi retirada das redes sociais pelo Facebook, Instagram e YouTube. A declaração fez com que a cúpula da CPI incluísse no relatório final um pedido para afastar Bolsonaro de todas as redes. Para o relator da CPI, a responsabilidade pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil é de "muita gente", mas principalmente de Bolsonaro.