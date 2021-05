Política Renan Calheiros afirma que resposta às ofensas da família Bolsonaro será aprofundar as investigações O senador também criticou o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, afirmando que cometeu um "dos maiores desacatos a uma comissão parlamentar de inquérito"

Na abertura da sessão da CPI da Covid, o relator Renan Calheiros (MDB-AL), lembrou a discussão do dia anterior com o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e afirmou que a resposta às ofensas será o aprofundamento das investigações. Renan também criticou o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, afirmando que cometeu um "dos maiores desacatos a uma co...