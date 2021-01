Política Renan Bolsonaro estreia programa no YouTube e fala de sexo e racismo Atração foi batizada de “Condomínio 04”. Canal tem 46 mil inscritos

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, estreou na última terça-feira (5) o programa “Condomínio 04”, veiculado em seu canal no YouTube. O nome faz referência ao episódio em que seu pai afirmou que ele havia namorado metade do condomínio em que vive, no Rio de Janeiro. No vídeo de estreia, Renan entrevistou o influenciador Raiam Santo...