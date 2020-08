Política Renúncia fiscal do Estado de Goiás ultrapassará R$ 9 bilhões em 2021 Apesar de medidas do governo estadual e recomendações do TCE, volume de benefícios ao setor econômico segue ainda entre os maiores do País

A renúncia de receita do Estado de Goiás vai ultrapassar R$ 9 bilhões em 2021, segundo previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na semana passada. Mesmo com as medidas do atual governo e recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativ...