Política Removido da liderança do PSL, Delegado Waldir reage para manter o posto Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi anunciado para assumir função, mas goiano apresentou lista com assinaturas em seu apoio

Minutos após anúncio de que seria substituído por Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL na Câmara dos Deputados, o goiano Delegado Waldir protocolou na secretaria-geral da Mesa Diretora da Casa uma lista com as assinaturas de apoio de parlamentares para que volte à função. A informação foi dada logo após o também deputado por Goiás e líder do governo na Câmara, Vitor ...