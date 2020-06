Política Relembre áudio vazado em que Jorge Caiado acusa Rodney Miranda de grampear seu telefone

A crise sobre a possível saída de Rodney Miranda da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás começou quando vazou um áudio de Jorge Caiado, em que ele acusa o auxiliar do governo estadual de grampear seu telefone e de “pegar” R$ 1 milhão do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as acusações. O governo do Estado c...