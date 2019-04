Política Relatoria de 2ª etapa é alvo de disputa

Apesar do desejo do governo de acelerar a tramitação da reforma, o feriado de 1º de maio deve impor um freio no início dos trabalhos da comissão especial, que analisará o conteúdo do texto e é encarregada de fazer eventuais mudanças. A primeira reunião ocorrerá apenas em 7 de maio. Nos bastidores, o que mobiliza os partidos é a corrida para a relatoria - posto de maio...