Política Relator quer anunciar alterações na reforma na próxima semana Samuel Moreira (PSDB-SP) fala em “alguns ajustes”, mas garante que vai manter os principais pilares da proposta, como a idade mínima

Em meio aos debates sobre as mudanças nas propostas para a Previdência, o relator da matéria na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou que a reforma não vai resolver todos os problemas do País. Ele disse que não faz parte da base aliada do governo e que alterações no texto serão anunciadas na próxima semana.O deputado não quis adiantar quais serão essas alterações. Gara...