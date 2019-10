Política Relator propõe mandato para ministros do STF sem enquadrar indicados de Bolsonaro Nova regra obriga o presidente da República a escolher o nome de uma lista tríplice formada por um membro do Judiciário, outro do Ministério Público e um jurista

O senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) finalizou o relatório sobre a proposta que institui mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No parecer, o parlamentar delimita o prazo de dez anos para o magistrado ocupar uma cadeira no Supremo e obriga o presidente da República a escolher o nome com base em uma lista tríplice. Atualmente, os ministros do STF pode...