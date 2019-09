Política Relator favorece o Maranhão

Apontado como provável candidato ao governo do Maranhão em 2022, o relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), enxertou na proposta quatro itens que beneficiam o Estado. As benesses envolvem a criação de uma “zona franca” em São Luís e até a destinação de recursos reservados à Região Norte, apesar de o Estado estar no Nordeste.O parecer foi apresentado o...