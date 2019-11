Política Relator do TRF-4 vota contra anulação de sentença de Lula no caso do sítio de Atibaia Relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região disse que não houve prejuízo para ex-presidente ao apresentar alegações finais no processo junto com delatores e abre possibilidade de nova condenação em segundo grau

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), rejeitou todas as preliminares e negou a nulidade da sentença que condenou Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, com base na ordem das alegações finais a...