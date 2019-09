Política Relator do pacote anticrime diz que proposta não tem a ver com o caso da menina Ágatha Segundo o Capitão Augusto, a ampliação do excludente de ilicitude prevista na proposta de Moro não beneficia policiais, apenas civis

O relator do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime, deputado Capitão Augusto (PL-SP), disse que a proposta de ampliação do excludente de ilicitude prevista na proposta do ministro Sérgio Moro não tem nenhuma relação com o caso da menina Ágatha Félix, morta com uma bala perdida durante operação policial na favela do Alemão, no R...