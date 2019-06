Política Relator dá parecer pela aprovação de crédito suplementar Deputado Hildo Rocha (MDB-MA) concedeu aval integral ao governo; serão pagos R$ 248,9 bi em benefícios sociais e subsídios agrícolas

Após semanas de impasse, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) resolveu dar aval integral ao governo para pagar R$ 248,9 bilhões em benefícios sociais e subsídios agrícolas com recursos obtidos via empréstimos, sem que isso afronte a Constituição. O emedebista, que é relator do crédito suplementar que concede essa autorização especial, cogitou restringir o valor permitido para ...