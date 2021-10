Política Relatório paralelo da CPI busca indiciar Bolsonaro e mais 11 O relatório oficial da CPI, elaborado por Renan, deve ser divulgado na próxima segunda-feira (18)

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou nesta sexta-feira (15) um relatório da CPI da Covid em que sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de outros 11 integrantes e ex-integrantes do governo. Vieira, que é suplente na CPI, afirma, no relatório de 149 páginas, que Bolsonaro incorreu em crime de responsabilidade por afronta aos direitos à saúd...