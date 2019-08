Política Relatório confirma nota B para o município de Goiânia

O Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2019, divulgado ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), confirmou a melhora da nota do município de Goiânia, que subiu de C para B. Foi a única capital a ter melhora na avaliação. Belém (PA) e Cuiabá (MT) caíram de B para C. Em abril, O POPULAR já havia mostrado a situação positiva, com dados prévios da STN. O s...