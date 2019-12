Política Relatório aprovado na Câmara aponta omissão do governo em derramamento de óleo no Nordeste Texto também conclui que não houve alerta e pronta orientação às prefeituras e às comunidades locais, nem informação clara acerca da toxidade do óleo

O relatório parcial da Comissão Externa que acompanha as investigações do derramamento e óleo no Nordeste foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. O parecer do grupo concluiu que os órgãos federais foram omissos diante do desastre e que o atraso na tomada de decisões reduziu as possibilidades de minimizar os impactos ecológicos e socioeconômicos. O coorde...