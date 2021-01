Política Relatório aponta que família Bolsonaro lidera ranking de ataque à imprensa em 2020 Presidente, filhos e ministros fizeram mais de 500 atos de hostilidade contra jornalistas, segundo ONG Repórteres Sem Fronteiras

Balanço feito pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteira mostra que, em 2020, o presidente Jair Bolsonaro e pessoas do seu entorno promoveram 580 ofensas a profissionais e empresas de comunicação. Bolsonaro e seus filhos Eduardo e Carlos estão no topo do ranking de "predadores da liberdade de imprensa", feito pelos Repórteres Sem Fronteira. O deputado fe...