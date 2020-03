Política Rei da Espanha se desculpa com Bolsonaro após 'gafe' de embaixada Em mensagem nas redes, escritório diplomático informou que presidente da Câmara, Rodrigo Maia, iria ao país falar de parlamentarismo

A posse do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no domingo, marcou o primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro com o rei Felipe VI, da Espanha. Lado a lado durante a cerimônia, os dois foram além dos cumprimentos formais. Segundo fontes brasileiras, o monarca aproveitou para esclarecer sobre o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ocorrido t...