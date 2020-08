Política Reginaldo Júnior e Rafael Vasconcelos assumem respectivamente presidência e diretoria na ABC Autarquia detém as emissoras de comunicação do Governo de Goiás

Os jornalista Reginaldo Júnior e Rafael Vasconcelos assumiram, respectivamente, os cargos de presidente e diretor de telerradiodifusão da Agência Brasil Central (ABC), autarquia que detém as emissoras de comunicação do Governo de Goiás. Reginaldo Júnior recebeu o convite para assumir a ABC do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do secretário de Comunicação Tony Carlo ...