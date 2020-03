Política Regina toma posse com meta de pôr a cultura acima das ideologias Atriz tem como desafio conciliar expectativas de um governo conservador com anseios da classe artística, que espera abertura maior em relação a seus antecessores

Mais de um mês depois de ter aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte assume hoje a Secretaria Especial da Cultura. Ela tem o desafio de conciliar as expectativas de um governo conservador com os anseios da classe artística, que espera da nova secretária uma abertura maior em relação aos ocupantes anteriores do cargo. A cerimônia está mar...