Política Regina Duarte criticou indicação de Roberto Alvim em 2019 Na época, atriz disse que, se pudesse opinar, teria sugerido outra pessoa, que agregaria a classe artística

Convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura, a atriz Regina Duarte criticou no ano passado a indicação do dramaturgo Roberto Alvim para o posto. "Quem me conhece sabe que, se eu pudesse opinar, teria sugerido outro perfil. Alguém com mais experiência em gestão pública e mais agregadora da classe artística", publicou a artista e...