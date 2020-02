A atriz Regina Duarte acertou a saída da TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro. Os termos foram decididos em reunião com a chefia da emissora no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Antes de assumir o cargo, ela ainda precisa assinar a rescisão com a emissora. A assessoria da Globo, porém, informou que ainda não tem a confirmação de um acordo.

Regina Duarte foi convidada para assumir a Secretaria depois de Roberto Alvim ser exonerado por gravar um vídeo com pronunciamento imitando discurso de Joseph Goebbels, ministro do líder nazista Adolf Hitler.

Ela é a 4ª a assumir a pasta sob o governo Bolsonaro.

Na telinha

A marca goiana Cristal Alimentos continua veiculando propagandas do grupo com Regina Duarte como garota-propaganda mesmo após o “noivado” anunciado com o Governo Bolsonaro. A atriz, que estrela o material publicitário há mais de duas décadas da empresa dona do Arroz Cristal, é cotada para assumir a Secretaria Especial de Cultura nos próximos dias.

Contudo, o contrato, que ainda é extenso, pode ser revisto. A reportagem de O POPULAR apurou que se houver algum impedimento legal o documento será encerrado provavelmente logo após a nomeação ser publicada no Diário Oficial da União. Uma possível multa e os valores não foram confirmados e nem repassados por questões de confidencialidade.