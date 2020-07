Política Reforma tributária deve voltar a ser discutida no Congresso Nacional Deputados de Goiás defendem mudanças profundas no sistema de impostos; Câmara aguarda texto do governo

Considerada uma das principais matérias desta legislatura, a reforma tributária deve voltar a ser discutida no Congresso Nacional nas próximas semanas. Entre os deputados federais por Goiás, existe a convicção de que o governo terá apoio do Centrão para aprovar o texto com folga. No entanto, também existe a leitura de que o posicionamento da maioria dos parlamentares d...