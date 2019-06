Política Reforma prevê critérios para comissionados

Sancionada na terça-feira (24), a reforma administrativa do Estado prevê a criação de critérios para nomeação de servidores comissionados. Os parâmetros serão estabelecidos por um programa de gestão de pessoas a ser lançado em julho e publicados via decretos do governador Ronaldo Caiado. O programa será coordenado pela Subsecretaria de Desenvolvimento e Gestão de...