Política “Reforma do RH do Estado, juntamente com a da Previdência, é fundamental” Além da inclusão dos Estados na reforma, ex-secretária da Fazenda defende mudança ampla no modelo atual que rege a relação funcional entre Estado e servidor público

Ex-secretária da Fazenda de Goiás no último governo Marconi Perillo, a economista Ana Carla Abrão diz que, além de uma reforma da Previdência que inclua Estados e municípios, é preciso que as unidades da federação revisem também o modelo atual que rege a relação funcional entre Estado e servidor público. “Não é sustentável comprometer 70% ou 80% da receita com despesas de...