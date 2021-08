Política Reforma do Imposto de Renda é adiada pela terceira vez O requerimento de retirada de pauta foi aprovado por 390 a 99.

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), reconheceu que o projeto de lei que altera o Imposto de Renda pode retirar recursos de municípios com mudanças discutidas de última hora.Por isso, ele concordou com os pedidos de partidos para adiar pela terceira vez a votação em plenário e discutir melhor o assunto.A deliberação do projeto que reestrutur...