Política Reforma de escolas estaduais pode usar verbas da Lava Jato Veto derrubado pela Assembleia abre caminho para que o Estado possa pleitear recursos recuperados de ações investigadas pela operação e já julgadas pela Justiça em Goiás

Entre os diversos vetos do governador Ronaldo Caiado (DEM) que entraram em pauta ontem na Assembleia Legislativa, um deles, derrubado por 35 votos a 1, pode levar o Estado a viabilizar reformas de escolas estaduais com recursos recuperados na Operação Lava Jato e outros casos de corrupção. Com a rejeição do veto, fica instituído o chamado Programa de Integridade, voltado para em...