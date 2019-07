Política Reforma da Previdência provoca corrida ao INSS Quantidade de requerimentos de aposentadoria aumentou 18% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado

A quantidade de pedidos de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição aumentou 18% em Goiás durante o primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mostram que foram feitos 3,3 mil requerimentos a mais no Estado nos últimos seis meses. Em 2018, 17.940 pessoas iniciaram o processo para...