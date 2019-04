Política Reforma da Previdência passa "com certeza" na CCJ, diz relator Deputado Marcelo Freitas diz que relatório está quase pronto

Ao chegar ao Palácio do Planalto para acompanhar as reuniões do presidente da República com dirigentes de partidos políticos, o deputado federal Marcelo Freitas (PSL-MG), relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), afirmou que a proposta será aprovada no colegiado. "Nós vamos passar na CCJ com certez...