Política Reforma da Previdência estadual é suspensa pelo TJ-GO Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu Emenda à Constituição que alterou regras previdenciárias no Estado; é a terceira vez que a Justiça se pronuncia sobre o tema

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu ontem, por unanimidade, a reforma da Previdência estadual, proposta pelo governo estadual e aprovada no final de 2019 pela Assembleia Legislativa. Esta é a terceira vez que a Justiça suspende a emenda à Constituição Estadual que criou a reforma, sendo a primeira por decisão de colegiado de desembargadores – as outras dua...