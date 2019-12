Política Reforma da Previdência de militares é aprovada em Comissão do Senado O parecer foi aprovado sem emendas. Projeto segue para plenário com urgência

A CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado aprovou nesta terça-feira (3) o projeto de lei que reestrutura a carreira e o regime previdenciário dos militares. Foi aprovado um pedido de urgência e o PL 1.645/2019 segue para o plenário. “Este parecer está de acordo com a celeridade que buscamos em não introduzir alterações no texto que veio da Câmara dos Deputa...