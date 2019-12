Política Reforma da Previdência começa a ser discutida no dia 17, prevê líder

Líder do Governo na Assembleia, Bruno Peixoto (MDB), prevê que a reforma da Previdência estadual começa a ser discutida na Casa no próximo dia 17. Ontem, a reforma e outras propostas do governo estadual que preveem alterações em benefícios para os servidores públicos, como o estatuto do servidor e o estatuto do magistério, foram alvos de protestos na porta da Assembleia...