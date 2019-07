Política Reforma da Previdência é aprovada na Câmara com 379 votos Plenário analisa na sequência destaques que podem modificar o texto

A Câmara dos Deputados aprovou com 379 votos, em primeiro turno, a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Jair Bolsonaro - 131 deputados votam contra a proposta. Eram necessários 308 votos favoráveis para a aprovação. O texto aprovado fixa as idades mínimas de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) para se aposentar no Brasil com t...