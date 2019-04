Política Reforma administrativa tem impacto de R$ 2,9 mi Entre as mudanças, o projeto prevê a criação de quatro novos departamentos e outros 123 cargos na Casa; decisão da Câmara dos Deputados gerou efeito cascata que elevará gastos anuais

Deve começar a tramitar na semana que vem um Projeto de Resolução na Assembleia Legislativa que pode ter impacto mínimo de R$ 2,97 milhões anuais, segundo os dados preliminares obtidos com exclusividade pelo POPULAR. A matéria completa, que consiste na primeira etapa de uma reforma administrativa, ainda está com membros da Mesa Diretora e pode sofrer alterações antes de ser of...