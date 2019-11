Política Reforma administrativa fica para o ano que vem, diz Planalto Decisão foi informada pelo porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (26)

O projeto de reforma administrativa da administração pública federal só será encaminhado ao Congresso Nacional no ano que vem, informou nesta terça-feira (26) o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, em coletiva de imprensa. Segundo ele, alguns pontos da proposta devem ser analisados pelo presidente Jair Bolsonaro. "O presidente solicitou ao Minist...