Política Reforma administrativa do governo estadual é aprovada em 1ª votação

Passou ontem em primeira votação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a segunda etapa da reforma administrativa do governo estadual. Antes de chegar ao plenário, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com uma série de emendas, incluindo a manutenção das unidades padrão do Vapt Vupt e a criação de duas novas tipologias de cargos comis...